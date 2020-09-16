«الهنقاري»: «معيتيق» الأقرب لتولي حكومة الوفاق في حالة جدية استقالة السراج

زعم محمد الهنقاري، الذي تقدمه الأذرع الإعلامية لـ«الإخوان» بوصفه «محللاً سياسياً» أن أحمد معيتيق، نائب السراج، هو الأقرب لتولي حكومة الوفاق حال استقال السراج من منصبه.

وقال «الهنقاري»، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه “في حالة جدية استقالة السراج وتصبح حكومة الوفاق حكومة تصريف أعمال برئاسة أحد النواب والاقرب هو النائب أحمد معتيق”.

وأضاف، “ولكن هل يكون رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق”، مردفًا، “والحقيقة أن الاتفاق السياسي بحاجة إلى فتوى سياسية من لجنة الحوار بخصوص هذه الفرضية”.

جدير بالذكر أن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، توجه إلى تركيا أمس الثلاثاء في زيارة غير معلنة.

وتأتي هذه الزيارة التي تكتمت عليها وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، وسط أنباء عن نية فائز السراج تخليه عن منصبه رئيسا للمجلس الرئاسي بعد الاتفاق على تعديل المجلس في مسار جنيف.

في المقابل قالت وزارة الدفاع التركية في إيجاز لها إن الوزير خلوصي أكار استقبل معيتيق في العاصمة أنقرة.

ومن جانبها، قالت صحيفة “صباح التركية” إن الاجتماع الذي عقد بوزارة الدفاع، شهد تبادلا لوجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا.

وأضافت أن أكار أشار خلال اللقاء على الصداقة التاريخية والعلاقات الأخوية بين البلدين التي تمتد إلى 500 عام، وزعم أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لدعم استقرار وسيادة واستقلالها من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.