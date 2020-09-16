«النمروش»: نحن مشاريع شهداء ولن نسمح لغازي أو مستبد يدنس مقدساتنا وأرضنا

أكد وزير دفاع السراج، صلاح الدين علي النمروش، أنه في “يوم الشهيد تحية سلام. يوم من أيام الوطن التي نستذكر فيها فدائية الرجال الذائدين عن الأرض والعرض والدين ، الذين صمدوا في وجه كل غاز ومستبد وطاغ ومغامر”

وأضاف «النمروش»، في بيان بمناسبة يوم الشهيد، الأربعاء، “تحية إلى أرواح شهداء ليبيا وهي تستكمل ثورتها، تحية إلى أرواح شهداء ليبيا في بركان غضبها، نستذكرهم ونستشعر عظمة تضحياتهم في ساعة العسرة، واستبدلوا دار الفناء بدار البقاء نستمطر شآبيب الرحمة عليهم في هذه الساعات، فالمجد والخلود للشهداء”.

وتابع البيان، “نتذكر في هذا اليوم رمز البطولة والفداء أسد الصحراء عمر المختار أحد رموز الجهاد المقدس ضد المستعمر الاستيطاني البغيض، الذي ارتقى شهيدا في مثل هذا اليوم في قرية سلوق، فكان رمزا للشهادة يقوم الوطن لينحني له إجلالا. وسارت على دربه الأجيال”.

وأردف البيان، “نتذكر شهدائنا الذين ارتوت بدمائهم أرضنا الطاهرة الأبية، ولادة الأبطال، نحن الذين كلما ارتقى منا شهید، قام في إثره مشروع شهید، نحن الذين ترك لنا أبطالنا إرثا عظيما ، وجب علينا أن نسير على خطوة، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدي”.

وأشار البيان إلى أننا “من وطن عظيم اسمه ليبيا، استشهد نصف سكانه في مقاومة المحتل قبل مائة عام، وأفخر به من وطن، نحن من وطن سار فيه الأحفاد على درب الأجداد، فجادوا بالأرواح من أجل قيمة الحرية، فرسموا بدمائهم حدود الوطن، فهنيئا لشهدائنا ولذويهم ، لأمهاتهم ، لآبائهم ، لأبنائهم ، للتراب الذي مشوا عليه ، للسماء التي ساروا تحتها ، للأرض التي احتضنتهم حتى النشور”.

وختم البيان، “هنيئا لأوطانهم ، هنيئا لنا بهم، سنسير على دربهم ، لن نسمح لغاز أو مستبد أن يدنس مقدساتنا وقيمنا وأرضنا … وإلا فنحن مشاريع شهداء من أجل ليبيا العظيمة”.