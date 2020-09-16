بالصور.. إحياء ذكرى يوم الشهيد في طرابلس

أحيت هيئة أسر الشهداء والمفقودين، اليوم الأربعاء، ذكرى يوم الشهيد في ميدان الشهداء بالعاصمة، وذلك بالتعاون مع بلدية طرابلس المركز.

وأجريت «مراسم تنكيس العلم، إضافة إلى وقفة صمت على أرواح شهداء الوطن»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشاركت مجموعة من حركة كشاف طرابلس وبعض العناصر من القوة المشتركة بالمنطقة الغربية في تحية العلم والواجب العسكري.

يذكر أن اليوم تحل الذكرى 89 لاستشهاد عمر المختار، وذلك في 16 سبتمبر العام 1931.

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