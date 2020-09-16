وفاة أحد أبرز ممرضي مستشفى الخضراء في طرابلس بـ«كورونا»

توفي يوسف مصطفى، أحد أبرز ممرضي مستشفى الخضراء بالعاصمة طرابلس من دولة السودان، متأثرا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن، اليوم الأربعاء مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا ليوم أمس الثلاثاء، خلال للبيان رقم (192)، حيث استلم المركز (5078) عينة، وتم التأكد من إصابة (792) جديدة بنتهم (231) مخالطة ووفاة (11) شخصًا.

وأوضح المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 4286 ) عينة سالبة، عدد (792) عينة موجبة ( 561 جديدة + 231 مخالطة )”.

ووصل إجمالي الإصابات «العدد التراكمي»: 24,936 ، والحالات النشطة : 11.044 ، والمتعافين: 13,498 ، والوفيات: 394.