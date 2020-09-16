الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 792 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 شخصًا 

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، وفقا للبيان رقم (192)، حيث استلم المركز (5078) عينة، وتم التأكد من إصابة (792) جديدة بنتهم (231) مخالطة ووفاة (11) شخصًا.

وأوضح المركز أن العينات تم توزيعها علي النحو التالي:

1 – المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1560) عينة

2 – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (154) عينة

3 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (107) عينة

4 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2460) عينة

5 – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (132) عينة

6 – مختبر فرع المركز سبها عدد (103) عينة

7 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة

8 – مختبر فرع المركز زوارة عدد (3) عينات

9 – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (11) عينة

10 – مختبر فرع المركز طبرق عدد (3) عينات

11 – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (18) عينة

12 – مختبر فرع المركز تازربو عدد (22) عينة

13 – مختبر فرع المركز غدامس عدد (25) عينة

14 – مختبر فرع المركز يفرن عدد (12) عينة

15 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (68) عينة

وأوضح المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي:

1 – عدد ( 4286 ) عينة سالبة

2 – عدد (792) عينة موجبة ( 561 جديدة + 231 مخالطة )

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 327 حالة جديدة

– عدد 83 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 11 جديدة

عدد 9 جديدة

سواني بني آدم :

عدد 5 مخالطة

عدد 5 جديدة

3- الجفارة :-

عدد 2 جديدة

4- باطن الجبل :-

عدد 5 جديدة

عدد 2 مخالطة

5- الرحيبات :-

عدد 10 جديدة

6- درج :-

عدد 9 جديدة

7 – صرمان :-

عدد 1 جديدة

عدد 4 مخالطة

8 – المعمورة :-

عدد 3 جديدة.

عدد 1 مخالطة

9 – العجيلات:-

عدد 2 جديدة

10 – السبيعة:-

عدد 1 جديدة

عدد 1 مخالطة

11- غدامس :-

عدد 2 جديدة.

12 – ظاهر الجبل :-

عدد 1 جديدة

13 – الزاوية الغرب :-

– عدد 2 جديدة

عدد 8 مخالطة

14- : القره بوللي

عدد 4 جديدة

15 – الحرابة :-

عدد 1 جديدة

16 – نالوت

عدد 1 جديدة

17- نسمة :-

عدد 1 جديدة

18- الجميل

عدد 4 مخالطة

عدد 1 جديدة

19- جنزور

عدد 2 مخالطة

عدد 18 جديدة

20- النواحي الأربع

عدد 2 جديدة

عدد 12 مخالطة

21- رقدالين

عدد 2 مخالطة

عدد 1 جديدة

22- مسلاتة

عدد 1 جديدة

23- ترهونة

عدد 5 مخالطة

عدد 5 جديدة

24- الماية

عدد 4 مخالطة

25- يفرن

عدد 6 جديدة

عدد 5 مخالطة

26- زوارة

عدد 28 مخالطة

عدد 15 جديدة

27- زليتن

عدد 13 جديدة

عدد 11 مخالطة

28- مصراتة

عدد 1 جديدة

عدد 16 مخالطة

29- الخمس

عدد 10 جديدة

عدد 1 مخالطة

30- بني وليد

عدد 32 جديدة

31- الزاوية الجنوب

عدد 3 مخالطة

عدد 2 جديدة

32- اجدابيا

عدد 5 مخالطة

عدد 9 جديدة

33- البريقة

عدد 3 جديدة

34 – الكفرة:

عدد 4 مخالطة

عدد 7 جديدة

35 – الزنتان:

عدد 4 مخالطة

عدد 2 جديدة

36 – الرجبان:

عدد 1 جديدة

37 – جادو:

عدد 2 جديدة

38 – الرياينة:

عدد 2 جديدة

39 – تازربو :

عدد 3 مخالطة

عدد 2 جديدة

40 – بنغازي:

عدد 33 جديدة

41 – الواحات:

عدد 8 مخالطة

42 – طبرق:

عدد 2 جديدة

43 – سبها

عدد 2 جديدة

44 – وادي عتبة

عدد 1 مخالطة

45 – الغريفة

عدد 1 جديدة

وبين المركز تفاصيل الـ (246) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 150 في طرابلس

2 – عدد 6 في تازربو

3- عدد 3 في اجدابيا

4- عدد 4 في مصراتة

5- عدد 2 في الخمس

6- عدد 11 في ترهونة

7- عدد 12 في سبها

8 – عدد 6 في الزنتان

9 – عدد 4 في الجميل

10 – عدد 30 في الواحات

11 – عدد 7 في الكفرة

12 – عدد 5 في الجفرة

13 – عدد 3 في الماية

14 – عدد 3 في درج

وأوضح تفاصيل الــ (11) حالة الوفاة:

– عدد 1 في مصراتة

– عدد 3 في باطن الجبل

3- عدد 2 في زوارة

4- عدد 1 في سرت

5- عدد 1 في الكفرة

6 – عدد 2 في زليتن

7 – عدد 1 في طبرق

وبذلك يكون إجمالي الإصابات “العدد التراكمي”: 24,936 ، والحالات النشطة : 11.044 ، والمتعافين: 13,498 ، والوفيات: 394.