إصابة كورونا في ليبيا تلامس حاجز 25 ألفا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض عن تسجيل 792 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا وتوثيق 11 وفاة.

وتسلم المركز 5078 عينة موزعة على النحو التالي:

1560 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و154 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و107 عينات من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و2460 عينة بمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و103 عينات في كل من مختبر مركز بنغازي الطبي ومختبر فرع المركز سبها.

إضافة إلى 400 عينة في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و3 عينات من مختبر فرع المركز زوارة، و11 عينة في مختبر فرع المركز الكفرة، و3 عينات بمختبر فرع المركز طبرق، و18 عينة من مختبر فرع المركز أجدابيا، و22 عينة من مختبر فرع المركز تازربو، و25 عينة في مختبر فرع المركز غدامس، و12 عينة من مختبر فرع المركز يفرن، و68 عينة بمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 24 ألفًا و936 حالة، منها 11 ألفًا و44 إصابة نشطة، و13 ألفًا و498 متعافى، في حين توفي 394 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد، مارس الماضي.

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