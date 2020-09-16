مصدر لـ218: السراج يتوجه الجمعة إلى تركيا

مصدر لـ218: رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتوجه الجمعة إلى تركيا.
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
لابد له من الركوع بين يدي سيده كالعاده لأي عميل فبروتوكول تلقي العميل آوامر سيده تتسم بالركوع والخنوع والمذله ولابد للسراج من القيام بزيارة سيدته يستشيره في كيفية تسيير التصرف في ما تبقي من اموال في الحميه التركيه طرابلس
مصدر لـ218: رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتوجه الجمعة إلى تركيا ؟
أولاُ : لكي يودي صلاة الجمعة في مسجد ايا صوفيا .
ثانيا : لمعرفة ارصدته وطريقة تحوبها ألى بريطانيا .
ثالثا : الدم يرجع إلى أصلة (( ابحت عن الأصل )) .
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