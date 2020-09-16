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مصدر لـ218: السراج يتوجه الجمعة إلى تركيا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر لـ218: رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتوجه الجمعة إلى تركيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • لابد له من الركوع بين يدي سيده كالعاده لأي عميل فبروتوكول تلقي العميل آوامر سيده تتسم بالركوع والخنوع والمذله ولابد للسراج من القيام بزيارة سيدته يستشيره في كيفية تسيير التصرف في ما تبقي من اموال في الحميه التركيه طرابلس

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  • مصدر لـ218: رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتوجه الجمعة إلى تركيا ؟
    أولاُ : لكي يودي صلاة الجمعة في مسجد ايا صوفيا .
    ثانيا : لمعرفة ارصدته وطريقة تحوبها ألى بريطانيا .
    ثالثا : الدم يرجع إلى أصلة (( ابحت عن الأصل )) .

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