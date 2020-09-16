الثني يشرح لأعيان وحكماء بنغازي تداعيات استقالة حكومته

التقى اليوم الأربعاء رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله عبد الله الثني، مشايخ وأعيان وحكماء مدينة بنغازي.

وقالت وكالة الأنباء الليبية(البيضاء) إن اللقاء بحث تداعيات الأحداث الأخيرة على البلاد، لاسيما عقب تقديم الحكومة لاستقالتها إلى مجلس النواب.

واستهل الثني اللقاء، بتقديم شرح وافٍ للحاضرين، تضمن أهم المشاكل والتحديات التي تُواجه عمل الحكومة الليبية منذُ توليها لمهامها، إضافة إلى حجم الاختناقات وقلة الموارد المالية التي حالت دون تلبية كافة مطالب المواطنين المشروعة، لافتًا إلى أن هذا هو السبب الذي دفع بالحكومة لتقديم استقالتها لمجلس النواب.

كما تطرق الاجتماع للوضع الصحي للبلاد، في ظل جائحة كورونا، فيما شرح الثني آلية صرف المبلغ الذي رصد لمجابهة الجائحة، كذلك أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.