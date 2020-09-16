توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ليبيا.. أكثر من نصف العدد بطرابلس

بأكثر من نصف عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، حلت العاصمة طرابلس في صدارة المدن التي سجلت فيها حالات إيجابية جديدة، اليوم الأربعاء، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وسجلت العاصمة 410 حالات إصابة من بين 793 حالة إيجابية جديدة في عموم البلاد، وذلك بعد فحص 5078 عينة استلمها مركز مكافحة الأمراض، الذي أكد وفاة 11 حالة جديدة، وتسجيل 246 حالة تعافي جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء وصوله إلى البلاد إلى 24 ألف و936 حالة إصابة، مازال 11 ألف و44 منها نشطا، بينما إجمالي المتعافين 13 ألف و498 حالة، والوفيات 394.

وأوضح المركز أن حالات الشفاء الجديدة توزعت إلى 150 حالة في طرابلس وست في تازربو وثلاث في اجدابيا وأربع في مصراتة واثنين في الخمس و11 في ترهونة و12 في سبها وأربع في الجميل وست في الزتنان وسبع في الكفرة و30 في الواحات وثلاث في الماية وخمس في الجفرة وثلاث في درج.

أما حالات الوفيات الجديدة، فهي: واحدة في كل من مصراتة وسرت والكفرة وطبرق واثنتين في زليتن ومثلهما في زوارة وثلاث في باطن الجبل.

كما أشار المركز إلى أن نتائج العينات الجديدة التي استلمها أثببت سلبية 4286 حالة، وإيجابية 792 أخرى، منها 561 حالة جديدة و231 مخالطة، وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين المدن كالآتي:

طرابلس

327 حالة جديدة

83 حالة مخالطة

غريان

11 جديدة

9 جديدة

سواني بني آدم :

5 مخالطة

5 جديدة

الجفارة :

2 جديدة

باطن الجبل :

5 جديدة

2 مخالطة

الرحيبات :

10 جديدة

درج :-

9 جديدة

صرمان :-

1 جديدة

4 مخالطة

المعمورة :-

3 جديدة.

1 مخالطة

العجيلات:-

2 جديدة

السبيعة:-

1 جديدة

1 مخالطة

غدامس :-

2 جديدة.

ظاهر الجبل :-

1 جديدة

الزاوية الغرب

– 2 جديدة

8 مخالطة

القره بوللي

4 جديدة

الحرابة

1 جديدة

نالوت

1 جديدة

نسمة :

1 جديدة

الجميل

4 مخالطة

1 جديدة

جنزور

2 مخالطة

18 جديدة

النواحي الأربع

2 جديدة

12 مخالطة

رقدالين

2 مخالطة

1 جديدة

مسلاتة

1 جديدة

ترهونة

5 مخالطة

5 جديدة

الماية

4 مخالطة

يفرن

6 جديدة

5 مخالطة

زوارة

28 مخالطة

15 جديدة

زليتن

13 جديدة

11 مخالطة

مصراتة

1 جديدة

16 مخالطة

الخمس

10 جديدة

1 مخالطة

بني وليد

32 جديدة

الزاوية الجنوب

3 مخالطة

2 جديدة

اجدابيا

5 مخالطة

9 جديدة

البريقة

3 جديدة

الكفرة:

4 مخالطة

7 جديدة

الزنتان:

4 مخالطة

2 جديدة

الرجبان:

1 جديدة

جادو:

2 جديدة

الرياينة:

2 جديدة

تازربو :

3 مخالطة

2 جديدة

بنغازي:

33 جديدة

الواحات:

8 مخالطة

طبرق:

2 جديدة

سبها

2 جديدة

وادي عتبة

1 مخالطة

الغريفة

1 جديدة

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