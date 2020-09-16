ليبيا تترأس اجتماع اللجنة العلمية لمركز 5+5 التدريبي لإزالة الألغام

عقد الاجتماع الثالث للجنة العلمية لمركز 5+5 التدريبي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء بمشاركة ليبية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ مخطط العمل متعدد الأطراف لسنة 2020م لمبادرة 5+5 دفاع، ونظمته وزارة الدفاع الليبية متمثلة في الجهات المعنية (إدارة الهندسة – المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب – مركز أبحاث تحت المائية بالقوات البحرية) بحسب ما ورد على الصفحة الرسمية للوزارة.

وشارك في الاجتماع الذي كان عبر تقنيات الفيديو نتيجة الحالة الوبائية بسبب كوفيد -19 ممثلو اللجان العلمية لدول مبادرة 5+5 دفاع ( الجزائر-فرنسا-إيطاليا-ليبيا-المغرب-البرتغال –إسبانيا-تونس) في حين اعتذر عن المشاركة (مالطا – موريتانيا).

وشكر العقيد المهندس الدكتور هشام الجبو في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع خبراء الألغام ممثلي اللجنة العلمية لدول مبادرة 5+5 دفاع على تلبية الدعوة والإسهام الفعال في إنجاح هذا الاجتماع، مثمنا عاليا الجهود المبذولة من إدارة الهندسة العسكرية، والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، ومركز الأبحاث تحت المائية، والمنظمات المحلية الإنسانية العاملة في هذا المجال للحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة.

كما تطرق الجبو للتحدي الخطير الذي تواجهه المناطق السكنية جنوب طرابلس نتيجة الألغام المزروعة بطريقة عشوائية وبأساليب خداعية متطورة والتي ترتقي إلى جرائم حرب وتعد انتهاكا للقانون الدولي والإنساني لما تسببه من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وتعيق السلام والتنمية حسب قوله، كما أشاد الجبو بالدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة والدول الصديقة.

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