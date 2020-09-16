تسجيل “792” إصابة جديدة بفيروس “COVID-19” منها  “561” إصابة جديدة

طرابلس 16 سبتمبر 2020 (وال)- أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، عن تسجيل “792” إصابة جديدة بفيروس “COVID-19″، بينها “561” إصابة جديدة وعدد “231” مخالطة.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، إنه استلم عدد (5078) عينة موزعة على النحو التالي:
1 – المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1560) عينة.
2 – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (154) عينة.
3 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (107) عينة.
4 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2460) عينة.
5 – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (132) عينة.
6 – مختبر فرع المركز سبها عدد (103) عينة.
7 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.
8 – مختبر فرع المركز زوارة عدد (3) عينات.
9 – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (11) عينة.
10 – مختبر فرع المركز طبرق عدد (3) عينات.
11 – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (18) عينة.
12 – مختبر فرع المركز تازربو عدد (22) عينة.
13 – مختبر فرع المركز غدامس عدد (25) عينة.
14 – مختبر فرع المركز يفرن عدد (12) عينة.
15 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (68) عينة. (وال- طرابلس) ر ت
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك