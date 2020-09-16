تسجيل “792” إصابة جديدة بفيروس “COVID-19” منها  “561” إصابة جديدة

طرابلس 16 سبتمبر 2020 (وال)- أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، عن تسجيل “792” إصابة جديدة بفيروس “COVID-19″، بينها “561” إصابة جديدة وعدد “231” مخالطة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، إنه استلم عدد (5078) عينة موزعة على النحو التالي:

1 – المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1560) عينة.

2 – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (154) عينة.

3 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (107) عينة.

4 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2460) عينة.

5 – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (132) عينة.

6 – مختبر فرع المركز سبها عدد (103) عينة.

7 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.

8 – مختبر فرع المركز زوارة عدد (3) عينات.

9 – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (11) عينة.

10 – مختبر فرع المركز طبرق عدد (3) عينات.

11 – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (18) عينة.

12 – مختبر فرع المركز تازربو عدد (22) عينة.

13 – مختبر فرع المركز غدامس عدد (25) عينة.

14 – مختبر فرع المركز يفرن عدد (12) عينة.

15 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (68) عينة. (وال- طرابلس) ر ت

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