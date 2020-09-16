بومطاري يبحث ميكنة العمل الجمركي

بحث وزير المالية في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، آخر المستجدات فيما يتعلق بميكنة العمل الجمركي، وتطوير الإجراءات الجمركية.

جاء ذلك خلال اجتماع، الإثنين، في مصلحة الجمارك ضم نائب مدير عام المصلحة ومديري الإدارات؛ للوقوف على سير عمل المصلحة والبحث في الإشكاليات التي تواجهها، حسب بيان الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الميكنة «عامل أساسي لتحقيق الأمن القومي، والتوسع في العملية الجبائية، وبناء قاعدة بيانات للمساهمة في رسم سياسات مالية وتجارية ناجحة، تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الكلي».

وأكد الوزير دعم الوزارة للمصلحة وفقًا للإمكانات المتاحة، ومنحها الأولوية لتحقيق الأهداف المنشودة، في ظل سياسة إصلاح المالية العامة.

وأمس الثلاثاء، أصدر المصرف المركزي في طرابلس بيانات أظهرت وصول العجز في إيرادات الجمارك إلى 179 مليون دينار، بينما بلغ ما تم تحصيله خلال الأشهر الثمانية 88 مليون دينار فقط، مقابل إيرادات كانت مقدرة بواقع 269 مليون دينار.

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