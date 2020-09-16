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الهيئة الرقابية تؤكد متابعتها لبرنامج مخصصات أرباب الأسر

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، خلال رسالة وجهها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أن الهيئة تتابع برنامج مخصصات أرباب الأسر، باعتبارها حقا مشروعا لكافة الليبيين متى ما شرعت المؤسسات في تنفيذها وذلك لمبادئ العدل الاجتماعي، مضيفًا أن قرار إيقافها دون وضع آلية زمنية قد أضر بحقوق المواطنين.

وشدد الشنطي، خلال رسالته على ضرورة العمل على معالجة أوضاع المواطنين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم من برنامج منحة أرباب الأسر لعام 2019، وذلك من خلال استئناف الصرف عند فتح المنظومة، بالإضافة لإصدار منشور من طرف المركزي يصاغ فيه التأكيد على أحقية هذه الفئة في صرف المنحة المقررة متى ما توفرت الإمكانات اللازمة.

وأوضح الشنطي، أن هذه المراسلة جاءت تفاديًا لرفع دعاوى قضائية من ذوي الشأن ضده والتي قد تحمله صرف تعويضات مالية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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