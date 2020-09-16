“تيار يا بلادي”: “بوسهمين” ناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي “توحيد القوى الليبية”

بدعوة من وزارة الخارجية الروسية التقى اليوم رئيس ما يعرف “تيار يا بلادي” نوري بوسهمين نائب وزير الخارجية الروسي ومسؤول الملف الليبي ميخائيل بغدانوف.

وفقا لبيان “تيار بوسهمين”: “تبادل الطرفان وجهات النظر حيال الملف الليبي وكيف يمكن لروسيا الاتحادية ان تلعب دور ايجابي في معالجة الازمات التي تمر بها ليبيا” على حد قوله.

أضاف في البيان: “كذلك أشاد المسئول الروسي بالدور الذي يقوم به نوري يوسهمين وتيار يا بلادي في توحيد القوى الليبية الفاعلة وتجنب المزيد من التشظي ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق بينهما لما فيه خير البلدين” على حد زعمه.