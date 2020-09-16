مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (792) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل عدد (792) إصابة بفيروس كورونا، بينهم عدد (561) حالة جديدة، وعدد (231) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس الثلاثاء عدد ( 5078 ) عينة بينها عدد ( 4286 ) عينة سالبة موزعة علي النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 327 حالة جديدة

– عدد 83 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 11 جديدة

عدد 9 جديدة

سواني بني آدم :

عدد 5 مخالطة

عدد 5 جديدة

3- الجفارة :-

عدد 2 جديدة

4- باطن الجبل :-

عدد 5 جديدة

عدد 2 مخالطة

5- الرحيبات :-

عدد 10 جديدة

6- درج :-

عدد 9 جديدة

7 – صرمان :-

عدد 1 جديدة

عدد 4 مخالطة

8 – المعمورة :-

عدد 3 جديدة.

عدد 1 مخالطة

9 – العجيلات:-

عدد 2 جديدة

10 – السبيعة:-

عدد 1 جديدة

عدد 1 مخالطة

11- غدامس :-

عدد 2 جديدة.

12 – ظاهر الجبل :-

عدد 1 جديدة

13 – الزاوية الغرب :-

– عدد 2 جديدة

عدد 8 مخالطة

14- : القره بوللي

عدد 4 جديدة

15 – الحرابة :-

عدد 1 جديدة

16 – نالوت

عدد 1 جديدة

17- نسمة :-

عدد 1 جديدة

18- الجميل

عدد 4 مخالطة

عدد 1 جديدة

19- جنزور

عدد 2 مخالطة

عدد 18 جديدة

20- النواحي الأربع

عدد 2 جديدة

عدد 12 مخالطة

21- رقدالين

عدد 2 مخالطة

عدد 1 جديدة

22- مسلاتة

عدد 1 جديدة

23- ترهونة

عدد 5 مخالطة

عدد 5 جديدة

24- الماية

عدد 4 مخالطة

25- يفرن

عدد 6 جديدة

عدد 5 مخالطة

26- زوارة

عدد 28 مخالطة

عدد 15 جديدة

27- زليتن

عدد 13 جديدة

عدد 11 مخالطة

28- مصراتة

عدد 1 جديدة

عدد 16 مخالطة

29- الخمس

عدد 10 جديدة

عدد 1 مخالطة

30- بني وليد

عدد 32 جديدة

31- الزاوية الجنوب

عدد 3 مخالطة

عدد 2 جديدة

32- اجدابيا

عدد 5 مخالطة

عدد 9 جديدة

33- البريقة

عدد 3 جديدة

34 – الكفرة:

عدد 4 مخالطة

عدد 7 جديدة

35 – الزنتان:

عدد 4 مخالطة

عدد 2 جديدة

36 – الرجبان:

عدد 1 جديدة

37 – جادو:

عدد 2 جديدة

38 – الرياينة:

عدد 2 جديدة

39 – تازربو :

عدد 3 مخالطة

عدد 2 جديدة

40 – بنغازي:

عدد 33 جديدة

41 – الواحات:

عدد 8 مخالطة

42 – طبرق:

عدد 2 جديدة

43 – سبها

عدد 2 جديدة

44 – وادي عتبة

عدد 1 مخالطة

45 – الغريفة

عدد 1 جديدة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1560) عينة

2 – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (154) عينة

3 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (107) عينة

4 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2460) عينة

5 – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (132) عينة

6 – مختبر فرع المركز سبها عدد (103) عينة

7 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة

8 – مختبر فرع المركز زوارة عدد (3) عينات

9 – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (11) عينة

10 – مختبر فرع المركز طبرق عدد (3) عينات

11 – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (18) عينة

12 – مختبر فرع المركز تازربو عدد (22) عينة

13 – مختبر فرع المركز غدامس عدد (25) عينة

14 – مختبر فرع المركز يفرن عدد (12) عينة

15 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (68) عينة

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 246 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 150 في طرابلس

2 – عدد 6 في تازربو

3- عدد 3 في اجدابيا

4- عدد 4 في مصراتة

5- عدد 2 في الخمس

6- عدد 11 في ترهونة

7- عدد 12 في سبها

8 – عدد 6 في الزنتان

9 – عدد 4 في الجميل

10 – عدد 30 في الواحات

11 – عدد 7 في الكفرة

12 – عدد 5 في الجفرة

13 – عدد 3 في الماية

14 – عدد 3 في درج

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 11 ) حالة الوفاة:

1 – عدد 1 في مصراتة

2 – عدد 3 في باطن الجبل

3- عدد 2 في زوارة

4- عدد 1 في سرت

5- عدد 1 في الكفرة

6 – عدد 2 في زليتن

7 – عدد 1 في طبرق

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 24,936 حالة، والحالات النشطة 11.044 حالة، والمتعافين 13,498 حالة، الوفيات 394 حالة.

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