ليبيا الان

فوج من الجيش الليبي يتخرج من دورة الفرسان بالكلية العسكرية الملكية بالأردن

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تخرج اليوم الأربعاء، الفوج الثالث من دفعات الجيش الوطني الليبي بدورة “الفرسان” من الكلية العسكرية الملكية بدولة الأردن تم فيها تدريبهم تدريباً في العمليات الخاصة و ودورة الصاعقة والرماية.

وقد وقعت إدارة التدريب بالجيش الوطني الليبي، عقودا مع الأردن لتدريب وتأهيل المجندين، وذلك عبر وفد برئاسة مدير إدارة التدريب العقيد هاشم بورقعة الكزة وإدارة التدريب بالجيش الأدرني، في فبراير 2016.

وقال بورقعة في تصريحات صحفية، إبان التوقيع على عقود التدريب، إن الجانب الأردني قدم عروضا تتناسب مع الاحتياج التدريبي للجيش الليبي.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك