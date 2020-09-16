فوج من الجيش الليبي يتخرج من دورة الفرسان بالكلية العسكرية الملكية بالأردن

تخرج اليوم الأربعاء، الفوج الثالث من دفعات الجيش الوطني الليبي بدورة “الفرسان” من الكلية العسكرية الملكية بدولة الأردن تم فيها تدريبهم تدريباً في العمليات الخاصة و ودورة الصاعقة والرماية.

وقد وقعت إدارة التدريب بالجيش الوطني الليبي، عقودا مع الأردن لتدريب وتأهيل المجندين، وذلك عبر وفد برئاسة مدير إدارة التدريب العقيد هاشم بورقعة الكزة وإدارة التدريب بالجيش الأدرني، في فبراير 2016.

وقال بورقعة في تصريحات صحفية، إبان التوقيع على عقود التدريب، إن الجانب الأردني قدم عروضا تتناسب مع الاحتياج التدريبي للجيش الليبي.