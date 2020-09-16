رئيس مجلس النواب يلتقي ناشطين من المنطقة الشرقية

القبة 16 سبتمبر 2020 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عدد من نشطاء المجتمع المدني من مدن المنطقة الشرقية.

هذا وتم خلال اللقاء الذي عقده فخامته بمقر إقامته في القبة، مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، ورؤيته لإنهاء الأزمة الليبية، إلى جانب الأوضاع المعيشية للمواطن، وتردي الأوضاع الخدمية التي أدت إلى خروج المواطنين إلى الساحات، احتجاجًا على تردي الخدمات وضد الفساد.

وأبدى المستشار عقيلة صالح؛ تفهمه لمطالب المحتجين وحقهم المشروع في ذلك، مؤكدًا أن التظاهر السلمي حق للمواطن؛ بما يكفله الدستور والقانون، شريطة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وأكد المستشار عقيلة صالح على ضرورة محاسبة الفاسدين، وأنه لا توجد حصانة لأحد فالجميع تحت القانون. (وال- القبة) ع ع/ ر ت

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