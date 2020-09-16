شفاء 12 عنصر طبي مساعد من «كورونا» بمستشفى بني وليد العام

أعلن مستشفى بني وليد العام، اليوم الأربعاء، تسجيل 12 حالة شفاء جديدة للعناصر الطبية المساعدة بالمستشفى من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» أن المستشفى أجرت تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا لـ12 عنصر طبي مساعد من العاملين بالمستشفى «وكانت جميع تلك التحاليل سالبة وتماثلهم للشفاء بعد إصابتهم الفترة الماضية بسبب مخالطة حالة مصابة».

وذكر التويجر أن العناصر الطبية المساعدة ستستأنف أعمالها داخل أقسام المستشفى بدء من يوم السبت القادم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين داخل المدينة.

يشار إلى إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة بني وليد تجاوزت 200 حالة و11 حالة وفاة، بحسب ما أعلنته لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية بني وليد في تصريح سابق.

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