المجلس البلدي غات يؤدي القسم القانوني

أقيمت مراسم أداء القسم القانوني لعميد وأعضاء المجلس البلدي غات في دورته الثانية .

وقال المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غات أن مراسم أداء القسم تمت بديوان وزارة الحكم المحلي بحضور وزير الحكم المحلي المفوض، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات، وعميد بلدية غات السابق، وعدد من المستشارين والمسؤولين.

هذا وكانت انتخابات المجلس البلدي غات قد جرت في الـ18 من أغسطس الماضي، بمشاركة 54% من الناخبين في البلدية.

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