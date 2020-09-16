المستشار صالح يدعو لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها

حث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية على ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد في اكتوبر القادم، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس اللجنة جمال عبد الشفيع للوقوف على آخر استعدادات اللجنة المركزية الذي اكد جاهزيتهم واستعدادهم لاقامة الانتخابات البلدية في موعدها المحدد.

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