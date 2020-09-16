بعد مرور عامين.. “شكشك” يعتزم نشر تقرير “ديوان المحاسبة” لعام 2018 دون ذكر سبب الحجب

قال ديوان المحاسبة الليبي إنه بصدد نشر تقريره السنوي للعام 2018، بعد زوال السبب الذي حال دون نشره في وقته، على حد قوله، دون توضيح هذا السبب.

أضاف “الديوان” الذي يرأسه خالد شكشك، في بيان اليوم الأربعاء: “هذا وسيقوم الديوان بنشر تقريره السنوي للعام 2019م قريبا، بعد الانتهاء من الترتيبات القانونية اللازمة لذلك” وفق قوله.

وتابع البيان قائلاً: “يؤكد الديوان بالخصوص على أن تقاريره تُعد وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وهي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وحسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح، وتقويم مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها المالية والإدارية، ولا يجدر استغلالها في الصراعات السياسية أو الخلافات الشخصية” رغم تأخر نشره حوالي عامين.

وسبق أن لاقى “الديوان” انتقادات لعدم نشره تقريريه السنويين للعام 2018 وللعام 2019 دون إبداء أسباب.