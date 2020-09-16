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الثني يلتقي أعيان ومشائخ بنغازي الكبرى

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استقبل رئيس الحكومة، عبدالله الثني أمس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مشائخ وأعيان وحكماء بنغازي الكبرى، وبحث معهم تداعيات الأحداث الأخيرة على البلاد، وتقديم الحكومة لاستقالتها إلى مجلس النواب.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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