الثني يلتقي أعيان ومشائخ بنغازي الكبرى

استقبل رئيس الحكومة، عبدالله الثني أمس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مشائخ وأعيان وحكماء بنغازي الكبرى، وبحث معهم تداعيات الأحداث الأخيرة على البلاد، وتقديم الحكومة لاستقالتها إلى مجلس النواب.
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قناة ليبيا
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