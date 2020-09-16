الثني يلتقي أعيان ومشائخ بنغازي الكبرى

استقبل رئيس الحكومة، عبدالله الثني أمس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مشائخ وأعيان وحكماء بنغازي الكبرى، وبحث معهم تداعيات الأحداث الأخيرة على البلاد، وتقديم الحكومة لاستقالتها إلى مجلس النواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا