مطار سبها يستقبل رحلة طيران مدنية قادمة من طرابلس

استقبل مطار سبها جنوب غرب ليبيا، اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران مدنية قادمة من العاصمة طرابلس، بحسب بلدية سبها.

وقال المجلس البلدي سبها عبر صفحته على «فيسبوك» إن الرحلة التي وصلت المطار لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية وصلت من مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس.

رسميا.. إعادة فتح مطار سبها أمام حركة الملاحة الجوية

وفي 5 مارس الماضي، أصدر المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، المهندس ميلاد معتوق، تعليمات للجهات المعنية بما فيها مصلحة المطارات، بفتح مطار سبها أمام حركة الملاحة الجوية، واتخاذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة بالخصوص.

وقالت مصلحة المطارات في بيان حينها إن قرار وزارة المواصلات جاء بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على فتح مطار سبها، وبعد الزيارة التي قام بها أخيراً فريق عمل متخصص للمطار لتحديد الاحتياجات والمستلزمات والأعمال الضرورية واللازمة لتشغيله، وتوفير الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة المطلوبة، التي قامت المصلحة بتوفيرها وتنفيذها خلال الفترة الماضية.

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