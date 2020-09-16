إشهار مفوضية فزان للشأن العام

شهدت قاعة الحرية بمدينة هون في بلدية الجفرة انعقاد الملتقى التأسيسي الاول لممثلي فزان بمشاركة جميع مناطقها ومدنها وبلدياتها، بحضور مشائخ واعيان ووجهاء وفعاليات نسائية وشبابية من كافة شرائح المجتمع الفزاني .

خلال فعاليات الملتقى القيت عددا من الكلمات من قبل اعيان وحكماء المناطق الذين اكدوا على وحدة ليبيا ومباركة انشاء وتأسيس ممثلي فزان من خلال مفوضية فزان للشأن العام وذلك للقيام بدور اجتماعي خدمي للدفاع عن حقوق مناطق واهالي الجنوب سياسيا واقتصاديا بسبب التهميش والظروف المعيشية السيئة على مدى السنوات الاخيرة رغم ما يزخر به الجنوب من موارد طبيعية ويعتبر سلة غذاء ليبيا بما يوجد في باطنها من خيرات

واصدر المشاركين في الملتقى بيانا في ختام ملتقاهم جاء فيه ، ان احد اسباب التأسيس للمفوضية هو الحرمان والمعاناة التي طالت فزان واهلها وطالت ليبيا الام والوطن ..

واكد البيان على ان وحدة التراب الليبي خط احمر لا مساومة ولا تفريط فيه ، والدفاع عن حقوق فزان الجغرافية والسياسية والتاريخية يعتبر امر مقدس وهدف من اهداف المفوضية ، والتاكيد على الشراكة السياسية المجتمعية في ادارة الشأن العام للبلاد وهو امر طبيعي لاهل فزان ولا تفريط ولا اقصاء فيه .