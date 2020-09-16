إعادة حركة الاتصالات ببلدية وادي البوانيس

قرر شباب حراك وادي البوانيس إرجاع خدمات الاتصالات الهاتفية وشبكة الانترنت بعد اغلاقها لعدة ايام احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية.

جاء ذلك في اعقاب الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور عميد بلدية وادي البوانيس المكلف عبدالقادر الليفاوي وممثلين عن حكماء وأعيان البوانيس وشباب حراك وادي البوانيس.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس البلدي بانه تم الإتفاق مع شباب حراك وادي البوانيس على التنسيق لعقد اجتماع تقابلي خلال الأيام القادمة مع مدراء الشركات الناقلة للوقود بالمنطقة الجنوبية وممثلين عن الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية ووضعهم في الصورة.