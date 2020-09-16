بوغدانوف والمبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري يبحثان تطوّرات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أمس الثلاثاء المبعوث الخاصّ لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية علي بن غانم الهاجري وبحثا الوضع في الشرق الأوسط.

الخارجية الروسية وفي بيان لها وفقًا لما ذكره موقع قناة “روسيا اليوم” أوضح أنّ بوغدانوف والهاجري بحثا في موسكو الوضع الراهن في الشرق الأوسط مع التركيز على الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق ولبنان واليمن والتسوية العربية الفلسطينية، والوضع في منطقة الخليج.

وأشار البيان إلى أنّ الجانبين سجّلا تطابق أو تقارب المواقف بين موسكو والدوحة الداعمة لتسوية النزاعات والأزمات في هذه المنطقة الحيوية بالطرق السياسية والدبلوماسية.

وورد في البيان: “تمت الإشارة إلى ضرورة مراعاة الحقوق الشرعية لجميع الأطراف المعنية وشواغلها، وكذلك الالتزام الدقيق بالأحكام الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية