رئيس الرقابة الإدارية يوجه خطاب للكبير بشأن مخصصات أرباب الأسر

قالت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إن رئيسها، سليمان الشنطي وجه مراسلة إلى مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بخصوص برنامج مخصصات أرباب الأسر.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الشنطي أكد في مراسلته «على متابعة الهيئة لبرنامج مخصصات أرباب الأسر، باعتبارها حق مشروع لكافة الليبيين متى ما شرعت المؤسسات في تنفيذها وذلك لمبادئ العدل الاجتماعي»، معتبرا أن «اتخاذ إجراءات بإيقافها دون وضع آلية زمنية قد أضر بحقوق المواطنين».

وشدد الشنطي «على ضرورة العمل على معالجة أوضاع المواطنين الذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم من برنامج منحة ارباب الأسر لعام 2019»، مطالبا المصرف المركزي باستئناف صرفها بفتح المنظومة، أو استصدار منشور من طرف المصرف المركزي يصاغ فيه التأكيد على أحقية هذه الفئة في صرف المنحة المقررة متى ما توفرت الإمكانيات اللازمة.

وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أن مراسلة الشنطي «كانت بناءً على إنصاف الحقوق وتفادي البنك المركزي لرفع دعاوي قضائية من ذوي الشأن ضده والتي قد تحمله صرف تعويضات مالية».

فائض في النفقات خلال 8 أشهر.. والمرتبات تستحوذ على 14.44 مليار دينار

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي في طرابلس، أمس الثلاثاء، تحقيق فائض في إجمالي النفقات يقدر بمليارين و227 مليون دينار، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس العام الجاري.

وكشفت البيانات أن إجمالي النفقات المقدرة كان 25 مليارًا و665 مليون دينار، لكن ما صرف فعليًّا 23 مليارًا و439 مليون دينار.

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