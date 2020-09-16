العريبي توصي المستشفيات باستقبال الحالات غير الحرجة

وجهت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا ممثلة برئيستها فتحية العريبي كتابا إلى رؤساء الأقسام والوحدات الطبية في المستشفيات.

وأوصت فيه باستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأقسام والوحدات الطبية بالمستشفيات وعدم إحالتها إلى أقسام العزل إلا الحرجة منها التي تحتاج إلى الدعم التنفسي، مع الالتزام بسياسة مكافحة العدوى لكافة العناصر الطبية نظرا للانتشار المحلي الكبير لوباء كورونا، وعدم القدرة على استقبال جميع الحالات بمراكز العزل.

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