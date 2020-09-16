مجلس الأمن يكلّف غوتيريس بتعيين مبعوث خاصّ للسلام في ليبيا

ليبيا – كلّف مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس بتعيين مبعوث خاصّ للسلام في ليبيا.

غوتيريس ووفقًا لما أفاد موقع “روسيا اليوم” أمس الأول قال: “مع الهيكل الجديد سيتعيّن علينا تقديم مرشّح جديد وسيتعيّن علينا بطبيعة الحال التشاور مع مجلس الأمن لهذا الغرض”

وأضاف:”ولقد صدمت من حقيقة تدخّل مثل هذا العدد الكبير من المخرّبين ومثل هذا العدد الكبير من الدول في الوضع الليبي، في تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة أو المرتزقة”.

واقترح غوتيريس بشكل غير رسمي بديلًا لكنّ الولايات المتحدة كانت تريد تقسيم هذا الدور بحيث يقوم شخص بإدارة بعثة الأمم المتحدة وآخر يكون مبعوثًا خاصًا يركز على الوساطة هذا ووافق مجلس الأمن الدولي على هذا الاقتراح أمس الثلاثاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية