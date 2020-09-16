الشارف: ندعم الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب العابر للحدود والهجرة غير الشرعية

ليبيا – ثمّن عضو مجلس النواب عن مدينة سبها أحمد الشارف التصدي الشجاع من قبل القوات المسلحة والقوى الوطنية لمساندة من شباب المدينة ما مكنهم من القضاء على الإرهابيين.

الشارف وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأربعاء أكد دعم الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب العابر للحدود والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

ولفت إلى وجود صعوبة في إجراء أي استحقاق انتخابي في ليبيا ما لم تتشكل حكومة وحدة وطنية لأن الانقسام هو السبب الرئيسي في وجود تنظيم داعش.

عضو مجلس النواب أكد أن الأولوية في تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة وذلك لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ورفع المعاناة عن المواطن الليبي.

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