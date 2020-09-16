تشغيل عيادة متنقلة لتقديم الرعاية الطبية في بلديات أوباري والغريفة وبنت بيه

أعلنت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأربعاء، عن تشغيل عيادة متنقلة تُقدم خدمات الكشف والعلاج وصرف الأدوية مجاناً في كل من بلديات أوباري، الغريفة وبنت بيه.

وأوضحت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن العيادة المتنقلة بدأ تشغيلها منتصف أغسطس الماضي دعماً للخدمات الصحية في منطقة وادي الحياة جنوب غرب ليبيا، برعاية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت إلى نزوح عدد كبير من الكادر الطبي العامل في المستشفى العام وعياداته الخارجية، جراء سنوات النزاع التي شهدتها أوباري، مبينة أن عمل العيادة المتنقلة يأتي لتعويض بعض النقص الحاصل في تقديم الخدمات الطبية، خاصة في تخصصات الباطنة، طب الأطفال وطب النساء.

وأكدت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر أن العيادة المتنقلة قدمت حتى الآن الاستشارة الطبية لـ150 شخص، منها قرابة 50 استشارة لطب النساء والأطفال. منوهة إلى أنها تواصل نشاطاتها لثلاث أشهر لتوفير الخدمات الطبية لمحتاجيها في ظل انتشار جائحة كورونا في الجنوب.

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