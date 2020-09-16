شفاء «12» عنصرًا طبيًا مساعدًا من فيروس «كورونا المستجد»

أظهرت نتائج فحص تفاعل سلسلة البوليميراز PCR، شفاء اثني عشر عنصرًا طبيًا مساعدًا من فيروس كورونا المستجد، يعملون بمستشفى «بني وليد العام» ، أصيبوا بمرض (كوفيد -19) أثناء تقديمهم الخدمات الطبية للمواطنين.

وستعود العناصر الطبية المساعدة للإلتحاق بعملها داخل مستشفى بني وليد العام، ابتداءًا من يوم غدٍ السبت .

هذا والتحق خمسة وستين عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا من مدينة مصراته، بسابق أعمالهم الأسبوع الماضي، بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أثناء تقديمهم الخدمات الطبية للمواطنين.

يشار إلى أن مدينة مصراته سجلت ما يقارب 100 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل، والفرز، والكشف المبكر، والمراكز التخصصية، والمراكز الصحية.

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