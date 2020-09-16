أبوسهمين يلتقي بوغدانوف في موسكو

التقى رئيس تيار يا بلادي، نوري أبوسهمين، اليوم الأربعاء, نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بمقر الوزارة في العاصمة موسكو.

وقال بوسهمين عبر حسابه على موقع «تويتر» إن زيارته إلى موسكو «جاءت تلبية لدعوة رسمية من الخارجية الروسية».

وأوضح رئيس تيار يا بلادي أنه ناقش مع بوغدانوف «عملية وقف إطلاق النار والمسار السياسي».

وأكد أبوسهمين أن سيادة ليبيا ورفض وجود المرتزقة وعلى رأسهم الفاغنر عناوين بارزة لنا في أي علاقات دولية قادمة».

وأشار إلى أن دوره «في تيار يا بلادي إطلاع كل من يرغب في أن يكون شريكا فاعلا في بناء دولة المؤسسات أن هذه الشراكة تبنى على أساس الاحترام المتبادل».

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