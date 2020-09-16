“النعمي”: تصدر الشخصيات الهزيلة أصحاب المصالح منح “البعثة الأممية” صلاحيات أكبر

قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» إن: “البعثة تتحول الى ادارة دولية. بقرار مجلس الأمن بإعادة هيكلة بعثة الامم المتحدة في ليبيا بإضافة مهام جديدة للبعثة وفصل مهمة المندوب الشخصي للأمين العام عن منصب منسق البعثة في ليبيا وهو المنصب الجديد الذي أنشئ بموجب القرار” وفق قوله.

أضاف “النعمي” على حسابه بفيسبوك اليوم الأربعاء: “باضافة مهام تنفيذية جديدة للبعثة تكون طبيعة البعثة قد تغيرت من بعثة للدعم والمساندة إلى هيئة لها اختصاصات تنفيذية فعلية على غرار هيئة الإدارة في العراق التي كان يرأسها بريمر” وفق تعبيره.

واختتم “النعمي” قائلا: “كل ذلك أصبح ممكنا بسبب غياب الدور الفاعل للقوى الوطنية وتصدر المشهد شخصيات هزيلة لا يهمهم الا مصالحهم الشخصية” وفق قوله.