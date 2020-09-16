ارتفاع التبادل التجاري بين ليبيا ومصر

أكد رئيس الغرفة التجارية المصرية الليبية إبراهيم الجراري، ارتفاع عدد شاحنات البضائع والسلع الداخلة عبر منفذ امساعد لتبلغ 200 شاحنة يوميا.

وأضاف الجراري، في تصريح خاص لقناة “218”، أن السلطات الليبية سمحت بدخول الشاحنات المصرية وباتت قادرة على الوصول إلى مدينة بنغازي وإلغاء فكرة المناولة عبر الحدود مع مصر، مبينا أن الأمر ساهم في سرعة وصول السلع وزيادة تدفقها وعدم تكبد تكاليف إضافية للتجار.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية المصرية الليبية أن الشاحنات تحمل على متنها سلعا غذائية متنوعة وغيرها من السلع.

وكانت السلطات الليبية أعلنت عن فتح المعبر الحدودي البري مع مصر قبل نحو أسبوعين الأمر الذي أسهم في زيادة الحركة التجارية باتجاه البلدين.

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