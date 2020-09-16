ملتقى ممثلي فزان يدعو لتحصيل حقوق أهالي الجنوب

أقيمت فعاليات الملتقى الأول لممثلي فزان في قاعة الحرية بالمجمعات الإدارية بمدينة هون، بمشاركة ممثلين عن جميع المناطق الجنوبية، إضافة إلى الجفرة والشويرف من وسط ليبيا.

وفي مستهل الملتقى، ألقيت عديد الكلمات من المشاركين من أعيان وحكماء وشباب أكدوا على وحدة ليبيا، ومباركة تأسيس وإشهار ملتقى ممثلي فزان من خلال مفوضية تعمل على القيام بدور اجتماعي خدمي للدفاع عن حقوق مناطق وأهالي الجنوب.

وشهد ختام الملتقى، تلاوة البيان الختامي الذي أكد على مبادئ هذا الملتقى والسعي بكل قوة لجلب حقوق أهالي الجنوب بالكامل، والتأكيد على الشراكة السياسية المجتمعية لإدارة الشأن العام.

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