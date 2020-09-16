سبها تستقبل رحلة من طرابلس لأول مرة منذ سنوات

استقبل مطار سبها الدولي، الأربعاء، رحلة تابعة لشركة الخطوط الأفريقية قادمة من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، وهي الأولى منذ سنوات.

ووصلت الرحلة إلى مطار سبها الدولي وعلى متنها وفد من الشركة ومصلحة الطيران المدني وذلك للوقوف على مدى جاهزية المطار.

قال مدير مكتب الخطوط الأفريقية سبها خليفة المهدي إن الرحلة تعتبر افتتاحية للرحلات المجدولة التي ستقلع من وإلى مطار سبها متجهة إلى معيتيقة ابتداءً من يوم السبت القادم الموافق 19 سبتمبر الجاري.

عودة الرحلات إلى مطار سبها ستخفف معاناة المواطنين وتسهّل حركة التنقل في انتظار خطوات أخرى تساعد في حلحلة الأزمات.

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