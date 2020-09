لليوم الثاني على التوالي .. عين زارة غارقة في مياه الأمطار

واصلت غرفة المتابعة والطوارئ ببلدية عين زارة أعمال إزاحة مياه الأمطار من

شوارع بلدية عين زارة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت البلدية في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، اليوم الأربعاء، بأن العمال مازالوا يقومون بأعمال شفط مياه

المختنقات الكبرى التي تتراكم بها المياه بكميات كبيرة

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تجمع

الأمطار الغزيرة في العاصمة بمناطق البيفي وتاجوراء وعمارات الضواحي، مما تسبب في

غرق بعض السيارات وخلو الشوارع من المارة

وشهدت مناطق الشمال، وخاصة غرب البلاد، حالة من الطقس السيئ، إذ هطلت أمطار

بنسب بين الجيدة والغزيرة طوال الأيام الثلاثة الماضية، حسب بيانات سابقة صادرة عن

المركز الوطني للأرصاد الجوية.

