ليبيا الان

بنغازي.. دورة تدريبية حول “فض النزاعات”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة في مدينة بنغازي بالتعاون مع شركة “بوصلة الذات” للتدريب وتطوير المهارات دورة تدريبية حول فض النزاعات.

وتطرقت الدورة إلى عدة مفاهيم حول أسباب النزاع وطرق حلها والقضايا التي تتمحور حولها النزاعات فضلاً عن تحليلها والوقوف عند أهم المحطات فيها.

واستغرقت الدورة التدريبية 5 أيام، وحظيت باهتمام من قبل شريحة الشباب والناشطين في العمل المدني والباحثين عن توسيع مداركهم في القضايا التي يعيشونها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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