بنغازي.. دورة تدريبية حول “فض النزاعات”

أقامت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة في مدينة بنغازي بالتعاون مع شركة “بوصلة الذات” للتدريب وتطوير المهارات دورة تدريبية حول فض النزاعات.

وتطرقت الدورة إلى عدة مفاهيم حول أسباب النزاع وطرق حلها والقضايا التي تتمحور حولها النزاعات فضلاً عن تحليلها والوقوف عند أهم المحطات فيها.

واستغرقت الدورة التدريبية 5 أيام، وحظيت باهتمام من قبل شريحة الشباب والناشطين في العمل المدني والباحثين عن توسيع مداركهم في القضايا التي يعيشونها.

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