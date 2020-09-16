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بنغازي تستعد لامتحانات الثانوية في ظروف استثنائية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد في مدينة بنغازي الأربعاء، اجتماع للجان الامتحانات لمرحلة الشهادة الثانوية وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الامتحانات العامة والتأكد من الجاهزية.

وخلال الاجتماع، تم توزيع القوائم على اللجان الخاصة فضلاً عن إضافة بعض الملاحظات التي تم تدوينها أثناء إتمام مرحلة الشهادة الإعدادية ومناقشة كيفية الاهتمام بشريحة الاحتياجات الخاصة.

وخلص الاجتماع إلى جملة من النقاط أهمها تنظيم اللجان، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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