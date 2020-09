أعلنت

مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأربعاء، استئناف

أول رحلة جوية من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار سبها الدولي.

وقالت

مصلحة المطارات في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إن الرحلة تم تنفيذها من قبل شركة الخطوط الجوية الأفريقية

وكان على متنها أعضاء اللجنة الفنية المشكلة والتي تضم في عضويتها مختصين من مصلحة

المطارات ومصلحة الطيران المدني وممثلين عن الشركات الناقلة من أجل تقييم جاهزية المطار

لاستئناف الرحلات من النواحي الفنية ووفقاً للإجراءات التشغيلية والوقائية المطلوبة.

وأضاف

البيان أن استئناف الرحلات الجوية لمطار سبها الدولي جاء بعد توقف دام لما يقارب السبعة

سنوات متتالية.

The post استئناف الرحلات الجوية لمطار سبها الدولي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24