المونيتور: استقالة السراج تهدد مستقبل العلاقات بين أنقرة وطرابلس

نشر موقع المونيتور المتخصص في التحليلات السياسية، تقريرا تحدث خلال عن تداعيات الاستقالة المحتملة لرئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج، وشدد الموقع على أن هذه الاستقالة تمثل خسارة كبيرة لتركيا قد تقضي على المكاسب التي حققتها أنقرة في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن العلاقات بين أنقرة وطرابلس ستتأثر بشدة بهذه الاستقالة حال حدوثها.

وقال الموقع أدت موجة الاحتجاجات الأخيرة في غرب ليبيا والصراع الداخلي داخل حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس إلى الضغط على رئيس الوزراء الليبي فايز السراج الذي من المتوقع أن يعلن استقالته هذا الأسبوع ويتولى دور تصريف الأعمال في الحكومة، وفقا لتقرير بلومبرج أمس الثلاثاء.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن ساعد تدخل عسكري تركي في كسر حصار استمر 14 شهرًا على طرابلس من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر في يونيو، وتثير الاستقالة المنتظرة الآن تساؤلات حول الاتفاقات السابقة والمستقبلية بين أنقرة وطرابلس.

وفي نوفمبر 2019 وقع السراج اتفاقية مثيرة للجدل مع أنقرة ترسم حدودًا بحرية مشتركة في شرق البحر الأبيض المتوسط في منطقة تطالب بها اليونان. ومنذ ذلك الحين استخدمت أنقرة الاتفاق كأساس لإجراء أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها مما زاد التوترات بين تركيا والعديد من الدول الأوروبية في الأشهر الأخيرة.

وإذا ثبتت صحة التقارير حول استقالة السراج الوشيكة فإن الاتفاق البحري إلى جانب نقاط أخرى للتعاون بين أنقرة وطرابلس قد يكون معقدًا بسبب الاضطرابات في المجال السياسي الليبي.

وقال جليل حرشاوي الزميل الباحث في معهد كلينجينديل الذي يركز على ليبيا للمونيتور “تركيا لديها ورقة واحدة فقط بخصوص هذا الاتفاق البحري ، ويصادف أنها [تحمل] توقيع السراج”.

وأضاف “إذا استمر الناس في الدفع وهو ما أعتقد أنه أحد الأسباب التي تجعل السراج يستخدم هذه اللحظة لإبلاغ العالم بأنه مهتم بالمغادرة في وقت ما في المستقبل، فمن الأفضل أن يكون لدى تركيا خطة”.

يأتي الاقتتال الداخلي في طرابلس بعد أن وصل تقدم قوات حكومة الوفاق الوطني إلى طريق مسدود في يونيو على طول الخط الأمامي الحالي بين سرت والجفرة في وسط ليبيا. مع تطورات قليلة بين الأطراف المتحاربة والمحاولات المتكررة لتأمين وقف إطلاق النار، اندلعت بعض الاشتباكات بين الميليشيات داخل حكومة الوفاق الوطني مما يسلط الضوء على عدم الاستقرار المستمر في الأراضي الليبية الغربية المستردة من الجيش الوطني الليبي.

في أواخر أغسطس خرج المتظاهرون إلى الشوارع في مصراتة والزاوية وطرابلس للتظاهر ضد الفساد الحكومي وتدهور الأوضاع المعيشية في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه. في أعقاب التوترات الداخلية التي أدت إلى إغلاق على مدار الساعة علق السراج وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا أثناء زيارته لتركيا على الرغم من إعادة باشاغا لمنصبه لاحقًا.

وسلط الخلاف العام الضوء على الخلاف داخل حكومة الوفاق الوطني قبل المفاوضات في جنيف الشهر المقبل التي ستسعى إلى إرساء الأساس لهيكل حكم جديد في ليبيا. وقال محللون إن شائعات تحول السراج إلى منصب مؤقت قد يكون محاولة للوفاء بواجبات الحكم دون التخلي تماما عن سلطة الدولة حيث يستعد الزعماء السياسيون لانتخابات عامة فضلا عن استفتاء دستوري في الأشهر الـ 18 المقبلة.

وقالت أليسون بارجيتر الزميلة البحثية في كلية كينجز كوليدج لندن للدراسات الأمنية لموقع المونيتور “صحيح أن السراج ضعيف إلى حد كبير بعد خلافه مع باشاغا، وأنه يواجه حاليًا معارضة علنية متزايدة في طرابلس”، مضيفة “ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أنه مستعد للتخلي عن كل شيء حتى الآن.”

وأشارت إلى أن استقالة السراج ستؤدي إلى خلق فراغ سياسي في غرب ليبيا من شأنه أن يزيد من إضعاف وتقويض مجلس الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني. قد تكون هذه الخطوة ضارة أيضًا بالعلاقات بين طرابلس وأنقرة.

وأوضحت بارجيتر “في حين أن أنقرة لديها الكثير من الشركاء الآخرين في ليبيا بما في ذلك باشاغا، فإن السراج بصفته رئيسًا لهيئة حاكمة معترف بها دوليًا هي التي وفرت لتركيا الغطاء الشرعي لأعمالها في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط”. .

وقال عماد الدين بادي زميل بارز غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي إن نبأ استقالة السراج قد يكون صحيحًا ولكن سيكون له تأثير محدود على التطورات الحالية.

وأضاف بادي “كان من الواضح بالفعل أن نتيجة محادثات جنيف ستؤدي على الأرجح إلى تشكيل كيان سياسي جديد، كيان لن يكون السراج على الأرجح جزءًا منه”، موضحا “الاستقالة المحتملة الآن فقط تعزز هذا الواقع”.

لن يثير فراغ السلطة الناتج أسئلة حول تدخل أنقرة المستمر في البلاد فحسب، بل وأيضًا التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص التركي والكيانات الليبية. قبل بدء الحرب الليبية في عام 2011 كان لدى الشركات التركية أكثر من 18 مليار دولار من العقود في البلاد وفقًا لجمعية المقاولين الأتراك. وتسعى هذه الشركات أيضًا إلى تحصيل ديون بمليارات الدولارات لم تُسدد نتيجة الصراع المستمر منذ تسع سنوات.

وقال حرشاوي إن مذكرة التفاهم الموقعة بين البنكين المركزيين التركي والليبي في أغسطس لزيادة التعاون قد تكون عرضة للاضطرابات المستقبلية.

وتأتي التطورات في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون أتراك وروس في أنقرة لإجراء محادثات فنية يومي 15 و 16 سبتمبر لمناقشة التطورات في سوريا وليبيا. مع وجود الكثير من الشكوك التي تنتظرنا، قال حرشاوي إن موقف تركيا في ليبيا لا يزال “حساسًا”.

وأضاف حرشاوي “ربما تمتلك تركيا خطة جميلة”، موضحا “ربما تكون قد عملت على كل التفاصيل مع روسيا وتعرف بالضبط ما يجب أن تفعله – أو أنها تفقد تدريجياً السيطرة على هذا الشيء المعقد للغاية الذي يسمى السياسة الليبية”.

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