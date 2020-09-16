نقابة الشرطة تُطالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بفتح التحقيق بشأن مزاعم حول تقصير الوزارة في أداء مهامها

بنغازي 16 سبتمبر 2020 (وال)- طالبت نقابة الشرطة دولة رئيس الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني، ومعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، بفتح تحقيق فوري في مزاعم التي وردت على لسان عدد من المشايخ والحكماء والأعيان، خلال لقائهم برئيس الحكومة يوم أمس الأول حول تقصير وزارة الداخلية في أداء عملها، لإثبات صحتها من عدمه.

وقالت نقابة الشرطة – في بيان صدر أمس الثلاثاء نشرته عبر الحساب الرسمي للإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي في وزارة الداخلية: “إننا سنضطر آسفين حال عدم فتح التحقيق؛ إلى الاعتصام عن العمل، وقفل جميع مراكز وأقسام الشرطة، وإخلاء الشارع من أية مظاهر شرطية، حتى تتبيّن حقيقة تلك الادعاءات”.

وأضافت نقابة الشرطة -في بيانها -أن ما تم ذكره في اللقاء؛ يندرج تحت طائلة التحريض على رجال الشرطة في هذا الجو المشحون لدى المواطنين، مُعربين عن خشيتهم من تربص الأعداء والمجرمين لاستغلال أي خلل أمني للهجوم على مقرات الشرطة. (وال – بنغازي) إ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال