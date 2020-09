أفادت مصادر إعلامية، الأربعاء، بأن ميليشيات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة تستعد للدخول والسيطرة على مدينة بني وليد.

The post عاجل// ميليشيات مسلحة تابعة لداخلية الوفاق تستعد للسيطرة على بني وليد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24