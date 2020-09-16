رئيس مجلس النواب يدعو الشعب الليبي للمشاركة في الانتخابات المجالس البلدية في شهر أكتوبر

القبة 16 سبتمبر 2020 (وال)- دعا فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الشعب الليبي للمشاركة في الانتخابات المجالس البلدية في شهر أكتوبر القادم.

هذا وجاءت دعوة فخامته خلال استقباله بمكتبه في مقر إقامته في القبة، رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية السيد جمال عبد الشفيع، بعد دعوة وجهها المستشار عقيلة لرئيس اللجنة المركزية؛ ليقف على آخر استعدادات اللجنة المركزية.

ودعا فخامته رئيس اللجنة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وذلك خلال شهر أكتوبر القادم؛ خاصة بعد تحديد أولى البلديات التي ستجرى بها الانتخابات.

من جهته، أكد السيد رئيس اللجنة المركزية جمال عبد الشفيع، جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأن اللجان الفرعية في البلديات المستهدفة؛ قد تم تشكيلها وستشهد المرحلة الحالية حملة توعية ودعائية بحلول شهر أكتوبر، سيتم الإعلان رسميًا عن فتح باب تسجيل الناخبين وإجراء الانتخابات، وفق خطة احترازية ووقائية.

وفي ختام اللقاء، ثمّن المستشار عقيلة جهود اللجنة المركزية بالحكومة الليبية، مؤكدًا على إن الاستحقاقات الوطنية على رأسها الانتخابات البلدية، لابد أن تتم في الموعد المحدد، وأن يتم التغيير على جميع الأصعدة بالطرق سلمية. (وال- القبة) ع ع/ ر ت

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