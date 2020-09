أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية بالكفرة، اليوم الأربعاء،

تسجيل 4 حالات وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، إن إجمالي الوفيات بالمدينة بلغ 11 حالة ووصل عدد الإصابات إلى

159 إصابة، بينما تماثلت 41 حالة للشفاء.

