رئيس الجمعية العمومية لشركة الكهرباء «يقيل» المدير العام

قرر رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، اليوم الأربعاء، «سحب قرار تكليف المهندس إبراهيل سالم فلاح بمهام المدير العام للشركة واعتباره كأن لم يكن».

وطالب كاجمان من الجمعية العمومية للشركة بشكل عاجل تكليف مديرًا عامًا جديدًا للشركة «تنطبق عليه الضوابط والشروط اللازمة بمن يشغل مهام المدير العام للشركة على نحو يكون متوافقًا مع التشريعات النافذة وله المقدرة والكفاءة في إدارة الأزمة التي تمر بها الشركة وقطاع الكهرباء بشكل عام».

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