قزيط: السراج سيقدم استقالته على خلفية وجود توجهات دولية لتشكيل مجلس رئاسي

قال عضو ما يسمى

بمجلس الدولة أبو القاسم قزيط، إنه يعتقد بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة، فائز السراج، سيقدم استقالته على خلفية وجود توجهات دولية لتشكيل

مجلس رئاسي.

واوضح قزيط في تصريح صحفي إن هناك ترتيبات دولية لمجلس رئاسي جديد

والسراج تم الضغط عليه لتسوية المشهد

سريعا قبل الانتخابات الأميركية.

وبين قزيط أن السراج سيستمر لكنه سيبقى لتسيير

الأعمال حتى

تكوين مجلس رئاسي جديد نهاية أكتوبر المقبل، مضيفا أن عليه مغادرة المشهد.

وأشار إلى أنه

من المتوقع أن تتم استقالة السراج بتنسيق مع تركيا، مبيّنا أن السراج كان في

البحرين، ومن غير المستبعد أن يكون ذهب إلى تركيا فعلا، مُرجحًا أن موضوع

الاستقالة تم بتنسيق مع الحليف التركي.

