تقرير “المحاسبة” يكشف تجاوزات هائلة للرئاسي

تقرير ديوان المحاسبة:

– المجلس الرئاسي لم يهتم بإعداد هيكل تنظيمي وملاك وظيفي موحد يسهم في تقليص النفقات.

– أغلب العاملين بالرئاسي تم ندبهم دون وجود ملاك وظيفي بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 2010.

– الرئاسي ما يزال عاجزاً عن إعداد تقديرات الميزانية بصورة دقيقة.

– نفقات السفر والمبيت عام 2018 بلغت 12.327120.

– الرئاسي زاد الإنفاق في المكافآت بنسبة 57 بالمئة مقارنة بالعام 2017.

– الرئاسي خالف لائحة العقود الإدارية رقم 563 لسنة 2007 وتعاقد مع شركات سفر وسياحة بقيمة 12.675862.

– الرئاسي تحمّل نفقات تذاكر سفر وإقامة فندقية لأشخاص وعائلات لا تربطهم علاقة عمل مع المجلس.

– الرئاسي صرف أكثر من مليون ونصف المليون دينار على سفريات وتنقلات خارجية وإقامة بالداخل والخارج لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس.

– الرئاسي صرف ما قيمته 463682 دينار على أشخاص يتبعون جهات أخرى ذات ميزانيات مستقلة.

– الرئاسي بالغ في الصرف على بند الصيانة.

– بعض أذونات الصرف لم تخضع لضريبة الدمغة بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 2004.

– الاعتمادات المالية لديوان مجلس الوزراء عام 2018 بلغت 44.5 مليون دينار.

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