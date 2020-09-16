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تقرير “المحاسبة” يكشف تجاوزات هائلة للرئاسي

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير ديوان المحاسبة:

– المجلس الرئاسي لم يهتم بإعداد هيكل تنظيمي وملاك وظيفي موحد يسهم في تقليص النفقات.
– أغلب العاملين بالرئاسي تم ندبهم دون وجود ملاك وظيفي بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 2010.
– الرئاسي ما يزال عاجزاً عن إعداد تقديرات الميزانية بصورة دقيقة.
– نفقات السفر والمبيت عام 2018 بلغت 12.327120.
– الرئاسي زاد الإنفاق في المكافآت بنسبة 57 بالمئة مقارنة بالعام 2017.
– الرئاسي خالف لائحة العقود الإدارية رقم 563 لسنة 2007 وتعاقد مع شركات سفر وسياحة بقيمة 12.675862.
– الرئاسي تحمّل نفقات تذاكر سفر وإقامة فندقية لأشخاص وعائلات لا تربطهم علاقة عمل مع المجلس.
– الرئاسي صرف أكثر من مليون ونصف المليون دينار على سفريات وتنقلات خارجية وإقامة بالداخل والخارج لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس.
– الرئاسي صرف ما قيمته 463682 دينار على أشخاص يتبعون جهات أخرى ذات ميزانيات مستقلة.
– الرئاسي بالغ في الصرف على بند الصيانة.
– بعض أذونات الصرف لم تخضع لضريبة الدمغة بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 2004.
– الاعتمادات المالية لديوان مجلس الوزراء عام 2018 بلغت 44.5 مليون دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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