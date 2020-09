فون دير لاين تؤكد على ضرورة العمل مع الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين،

الأربعاء، على ضرورة العمل مع الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة الليبية.

وقالت فون دير لاين، في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي، إن المسافة بين

الاتحاد الأوروبي وتركيا لا تزال تتسع رغم القرب الجغرافي.

وأضافت

فون دير لاين أن القرب الجغرافي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا واستقبال أنقرة ملايين

اللاجئين لا يبرر بأي حال قيامها بإذلال دول الجوار.

وشددت فون دير لاين على التضامن الكامل للاتحاد الأوروبي مع أثينا وقبرص لحماية المصالح المشتركة.

وطالبت فون دير لاين بضرورة خفض التصعيد في منطقة المتوسط من أجل التوصل إلى علاقات حسن جوار مع تركيا، لافتة إلى قيام تركيا بسحب سفينة التنقيب في المتوسط تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.

